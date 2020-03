Facebook a inchis birourile din Londra dupa ce un angajat a fost diagnosticat cu coronavirus. Peste 200 de cazuri si doi morti in Marea Britanie

Peste 200 de infectati si doi morti, in Marea Britanie

Guvernul finanteaza dezvoltarea unui vaccin

"Un angajat care lucreaza la biroul nostru din Singapore, si care a fost diagnosticat cu Covid-19, a vizitat birourile de la Londra intre 24 si 26 februarie. De aceea, inchidem birourile de la Londra pana luni pentru dezinfectare iar angajatii vor lucra de acasa pana atunci", a spus compania intr-un comunicat.Nu se stie care dintre birourile Facebook de la Londra a fost infectat, scrie Variety.Persoanele care au intrat in contact direct cu angajatul au fost rugate sa se izoleze si sa fie atenti in a-si monitoriza simptomele.Numarul cazurilor de coronavirus din Marea Britanie a ajuns sambata la 206, a confirmat Departamentul de Sanatate. Inregistrarea de 48 de cazuri intr-o singura zi este cea mai mare rata de pana acum din Regatul Unit.Primul deces din tara cauzat de coronavirus a fost inregistrat marti la o femeie in varsta de 70 de ani, care avea si alte probleme de sanatate, iar al doilea la un barbat de aproape 80 de ani, care fusese diagnosticat cu coronavirus joi. Si acesta avea si alte afectiuni medicale.Doi angajati ai British Airways care lucreaza pe aeroportul Heathrow, unul dintre cele mai aglomerate din lume, au fost depistati cu Covid-19 si sunt in carantina la domiciliu. Ar fi facut parte dintre angajatii care manipulau bagajele.In Londra au fost inregistrate cele mai multe cazuri, 29, urmata de 24 in sud-estul tarii.Intre timp, guvernul Marii Britanii s-a angajat sa plateasca 46 de milioane de lire sterline pentru dezvoltarea de opt posibile vaccinuri pentru virus, ridicand suma totala a cheltuielilor in lupta impotriva coronavirusului la 91 de milioane de lire sterline. In plus, un nou test rapid pentru virus, care ar putea furniza rezultate in 20 de minute, este in curs de a fi realizat in laboratorul Mologic din Bedfordshire.Premierul Boris Johnson, care a vizitat laboratorul vineri, a declarat: "A mentine cetatenii britanici in siguranta este prioritatea mea numarul unu si de aceea am stabilit ca planul nostru sa contina patru etape in combaterea coronavirusului".Boris Johnson a spus ca este optimist ca Marea Britanie este bine pregatita sa faca fata extinderii virusului.