Fake news elaborat: Testul de coronavirus gata in doua minute (inca) nu exista!

Ziare.

com

Stirea a fost difuzata de agentia Reuters si publicata pe New York Times , plus alte surse internationale de prestigiu. A aparut si pe Ziare.com, pentru cateva ore, cu titlul "".Ar fi vorba despre un test de sange, pe baza de anticorpi, numit COVID-19 IgG/IgM Rapid Test , care arata daca o persoana este sau a fost infectata cu noul coronavirus.Compania producatoare, Bodysphere , sustine ca testul are specificitatea clinica de 91% si sensibilitatea clinica de 99%. Se face pe loc, la fel ca un test rapid de glicemie, insa trebuie realizat doar de catre personalul medical.Firma anunta si ca lucreaza cu agentiile federale din SUA, pentru a trimite testul rapid in spitalele americane si deja a fost utilizat cu succes in mai multe state. Mai mult, spune ca va produce milioane de teste in cateva saptamani si deja a inchiriat avioane de marfa, pentru asigurarea distributiei.Pentru siguranta, am verificat si pe site-ul FDA , asa ca am inceput sa investigam.Stirea a fost publicata si de Business Wire . Acesta este un site care permite publicarea comunicatelor de presa, nu un site de stiri, si pare sa fie sursa primara, de unde s-a rostogolit informatia.La o prima vedere, site-ul companiei Bodysphere este bine realizat si prezinta inclusiv fotografii cu produsul O cautare pe Twitter ne arata insa ca Bodysphere si-a creat contul abia in luna martie a acestui an.Mai mult, o cautare in arhiva paginilor online, Internet Archive , arata ca site-ul web a aparut pe 31 martie. Nu exista nicio alta imagine a lui mai veche.Deja apar tot mai multe semne ca ar fi vorba de, un fals elaborat, care ne-a pacalit pe toti, de la New York Times la Ziare.com.Am contactat unde peste hotare, care la o prima vedere nu a gasit nimic in neregula. Noi am cautat mai departe."Eu as avea incredere. In primul rand, a aparut pe New York Times, iar ei revin cu erate daca gresesc, dar aici sunt sanse mici sa o fi facut, mai ales ca se bazeaza pe Reuters. Am verificat si apare pe Reuters. Am cautat pe Google informatia si apare pe multe surse credibile. Verific si pe FDA", ne-a spus expertul.Stirea din Reuters este semnata de Manas Mishra si editata de Shailesh Kuber din Bangalore, un oras din sudul Indiei, desi actiunea se petrece in SUA, am mai descoperit.Chiar si asa, "este totusi vorba de Reuters. Ar fi grav sa nu o fi verificat", a replicat expertul.Inapoi la site-ul companiei, am gasit un raport al testelor clinice, un document pdf , din care aflam ca testele ar fi fost realizate de un spital afiliat Universitatii Hejiang din Hangzhou, China. Dar nu arata tocmai ca o documentatie universitara.Intre timp, care ne-a prezentat aceeasi lista a testelor autorizate , printre care nu se gaseste in continuare si acesta.Am incercat sa aflam mai multe despre companie. Pe site aflam ca ar fi din Los Angeles, California. Insa numarul de telefon de contact este din Washington. O firma cu acest nume apare insa inregistrata in Las Vegas si are doi angajati.Am mers si la pagina de prezentare a echipei Bodysphere , unde s-a risipit profesionalismul din primele pagini, iar in loc de portretele celor din conducerea firmei am gasit imagini cu animale.Si am mai gasit un detaliu interesant in site-ul companiei, un element grafic care apare doar pentru cateva secunde, la tranzitia intre pagini, apoi dispare. Un steag vertical cu trei stele. Nu pare sa fie steagul unei tari anume, la o cautare Google dupa imagine.Exista insa o asemanare, probabil pur intamplatoare, cu steagul unei tari:Concluzia noastra:Care sa fie scopul? Ramane de vazut daca vor incerca sa vanda cuiva "testele rapide" si atunci poate fi vorba de. Sau daca scopul a fost pur si simplu intoxicarea, inducerea in eroare si demoralizarea publicului occidental, deciSi sa nu uitam ca astazi este 1 aprilie. Dar acestea nu sunt glume!