Familia unei paciente din Arad n-a fost informata de deces. Au gasit-o direct la pompe funebre, intr-un sac sigilat

Barbatul a povestit ca tot incercau sa afle detalii de la spitalul unde stiau ca e internata si ca li s-a spus ca toti pacientii de la ATI 2 au fost transferati la Gradiste.Amintim ca in urma cu cateva zile, autoritatile au decis ca pacientii cu coronavirus sa nu mai fie directionati catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumofiziologie "Dr. Victor Babes" din Timisoara, asa cum se intamplase pana atunci. Ei urmau sa fie directionati catre Sectia Boli Infectioase Adulti a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, care a fost relocata la "spitalul TBC" din Gradiste."Am incercat sa abordam diferite piste, am luat legatura cu biroul de internari, mi-au transmis ca a fost externata pe 29 martie. Am rugat sa mai verifice, a mai verificat si a revenit spunandu-mi ca a fost externata, dar decedata.Socul, va dati seama, a fost imens. Pe 31 martie ne-au zis ca e decedata din 29 martie si nimeni din familie nu a fost anuntat, in conditiile in care noi zi de zi am incercat sa aflam detalii. Am inceput sa luam legatura cu pompele funebre din Arad si am gasit-o, de doua zile era intr-un sac sigilat", a povestit nepotul femeii.Intrebat daca pacienta a fost testata pozitiv pentru COVID-19, nepotul a spus ca nu stie, pentru ca spitalul nu a comunicat nici macar decesul, d-apai astfel de date.Precizam ca din 29 marti pana in prezent nu a fost anuntat oficial niciun deces al unei femei din Arad pacienta de COVID-19.