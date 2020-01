Farmacie amendata cu jumatate de milion de dolari, dupa ce a crescut pretul mastilor sanitare

Ziare.

O notificare de amenda a fost emisa pentru Jimin Kangtai Pharmacy dupa ce farmacia a crescut brusc pretul mastilor de tipul N95, a precizat autoritatea de reglementare intr-o declaratie publicata pe pagina sa de Internet.Farmacia a majorat pretul unei cutii de masti marca 3M la 850 de yuani, in timp ce pretul online era de doar 143 de yuani, a relatat Reuters.Incepand de joi, autoritatea chineza de reglementare a investigat 31 de cazuri de cresteri nejustificate de preturi, se mai precizeaza in declaratie, sporind in acelasi timp activitatile de monitorizare a preturilor echipamentelor de protectie si pedepsind practici ilegale, cum ar fi colectarea sau raspandirea unor informatii false despre scumpiri.In metropola Shanghai, autoritatea de reglementare municipala din domeniul comertului a dispus inchiderea unei farmacii care vindea masti necorespunzatoare din punct de vedere calitativ, au mai precizat autoritatile municipale.Autoritatea a solicitat magazinului sa restituie cumparatorilor sumele cheltuite si sa distruga mastile ramase pe stoc, a precizat institutia pe contul sau oficial de pe site-ul de microblogging Weibo.Epidemia de coronavirus, care a debutat anul trecut in orasul Wuhan din centrul Chinei, a provocat moartea a 132 de persoane, aproape 6.000 de cazuri confirmate fiind inregistrate in China.