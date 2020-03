Federatia Solidaritatea Sanitara cere Guvernului sa asigure cazarea personalului medical in hotelurile de langa spitale

LIVE

"Pentru a veni in sprijinul lucratorilor din Sanatate si al familiilor acestora, solicitam ca Ministerul Sanatatii, respectiv Guvernul, sa evalueze existenta centrelor de cazare din proximitatea spitalelor (hoteluri, pensiuni etc.) sau din localitatile respective.In urma evaluarii, in functie de solicitarile personalului din spitale, sa asigure cazarea gratuita a acestora. Solicitarea Federatiei 'Solidaritatea Sanitara' vine in urma unor sesizari pe care membrii nostri ni le-au adresat, ingrijorati de soarta propriilor familii, in conditiile in care au intrat in contact cu pacienti suspecti/confirmati de contaminare cu COVID-19. Cazarea personalului trebuie introdusa ca posibilitate, respectiv sa fie pusa in practica la solicitarea salariatului", se mentioneaza in comunicat.Federatia "Solidaritatea Sanitara" argumenteaza ca multi dintre angajatii din spitale locuiesc impreuna cu propriii parinti, pe care risca sa ii contamineze."Discutam despre salariati ale caror familii, in multe cazuri convietuind cu proprii parinti - persoane varstnice sau cu membri ai familiei cu probleme de sanatate, ar fi expuse riscului de contaminare cu COVID-19, motiv pentru care adoptarea unei masuri guvernamentale in sensul celor solicitate de noi constituie o prioritate", se precizeaza in document.Sindicatul cadrelor medicale solicita si operatorilor hotelieri sa puna unitatile de cazare la dispozitia cadrelor medicale din spitale."In acelasi timp, adresam un apel catre toti operatorii hotelieri sa sprijine acest demers si sa puna la dispozitia unitatilor sanitare locurile de cazare solicitate", se mentioneaza in comunicatul Federatiei "Solidaritatea Sanitara".