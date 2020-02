Femeia din Suceava care s-a intors recent din China nu are coronavirus

Ziare.

"Referitor la cazul pacientei suspecte din fericire suspiciunea nu se confirma!", anunta ISU Suceava.Conform ISU, pe toata perioada suspiciunii de infectare cu coronavirus, la sediul Institutiei Prefectului a fost intrunit Comandamentul pentru Situatii de Urgenta care a monitorizat si evaluat in timp real modul de instituire si de aplicare a masurilor de prevenire si combatere a raspandirii unei eventuale infectii.Femeia de 33 de ani din Suceava care s-a intors din China si era suspecta de infectie cu coronavirus a fost preluata, vineri, de la Spitalul Judetean Suceava pentru a fi transferata la Clinica de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi.In momentul in care pacienta, aflata intr-o capsula speciala, era urcata in ambulanta, unul dintre cei care o transporta a alunecat, scapand si targa si cazand si el de pe rampa.Vineri seara, managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, declara ca starea femeii nu este "deosebit de grava", dar acest caz necesita atentie."Pacienta abia a fost adusa la noi, prezinta febra si tuse. Nu are o stare deosebit de grava, dar cazul necesita atentia noastra", a afirmat medicul.