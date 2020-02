Femeia suspecta de coronavirus, internata la Iasi intr-un salon special, cu intrare si iesire direct in exterior

Ziare.

Femeia este cazata intr-un salon amenajat special si i se iau probe de mai multe feluri, care vor fi trimise spre examinare in cursul acestei nopti la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" din Bucuresti."Este vorba despre o rezerva care are un circuit corespunzator, in sensul ca are intrare si iesire direct in exterior. Avem echipament de protectie pentru cei care ajung in zona respectiva, ma refer la cadrele medicale.Este o tanara in jur de 30 de ani, care vine din China de Sud, dupa cum mi-au spus colegii de la Suceava.Maine dimineata, la Institutul National Matei Bals vor ajunge produse patologice, adica probe de sange, exudat faringian, exudat nazal, pentru confirmarea sau infirmarea infectiei cu coronavirus.Pacienta este adusa la Spitalul de Boli Infectioase pentru izolare, pentru supraveghere de specialitate si tratament simptomatic aferent. Din cate stiu, cand a fost adusa la noi, pacienta acuza dureri de cap si tusea, simptome care pot anunta si o viroza sau o gripa sezoniera.Avand in vedere legatura acestei paciente cu zona geografica respectiva, trebuie sa excludem orice suspiciune si sa facem toate analizele de laborator", a precizat Carmen Dorobat.O profesoara de engleza, in varsta de 33 de ani, din Suceava, care s-a intors la sfarsitul lunii ianuarie din China, a fost internata, vineri, initial in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, cu suspiciune de infectie cu coronavirus, ulterior fiind transferata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.Potrivit directorului DSP Suceava, Silvia Boliacu, femeia s-a intors din China pe 1 februarie, iar de pe 2 februarie a inceput sa se simta rau, vineri luand decizia de a se prezenta la spital. Femeia a venit din China pe ruta Hong Kong-Londra-Suceava si nu a declarat pe aeroport, la sosirea in Suceava, ca vine din China.De cand s-a intors acasa a intrat in contact doar cu parintii ei.Conform protocolului, a fost declansata o ancheta epidemiologica cu privire la persoanele cu care femeia a intrat in contact.