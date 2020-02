Femeia suspectata de coronavirus a fost scapata pe jos de unul dintre barbatii care-i cara targa (Video)

Ziare.

In momentul in care pacienta, aflata intr-o capsula speciala, era urcata in ambulanta, unul dintre cei care o transporta a alunecat, scapand si targa si cazand si el de pe rampa.Imaginile de la preluarea femeii, difuzate de Monitorul de Suceava , arata cum aceasta este transportata intr-o capsula speciala, de doi barbati cu echipamente de protectie.Pe rampa folosita pentru urcarea in ambulanta, cel care urca cu spatele a alunecat, a scapat targa pe care se afla pacienta, cazand de pe rampa. Colegii lui s-au repliat rapid si intr-un final femeia a ajuns in masina.Cadrele medicale au intrebat-o pe pacienta daca a suferit leziuni, iar dupa ce aceasta a confirmat ca nu a patit nimic in urma cazaturii, a fost urcata in ambulanta care a plecat imediat spre Iasi.Anterior, managerul Spitalului Judetean Suceava, Vasile Rimbu, a declarat pentru SuceavaLive.ro ca femeia suspecta de infectie cu coronavirus este internata in spitalul sucevean, pacienta urmand sa fie transferata in cursul serii fie la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, fie la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, pentru investigatii de specialitate."Dupa efectuarea analizelor vom vedea daca este vorba despre coronavirus sau nu", a spus Vasile Rambu.Medicii Spitalului de Boli Infectioase din Iasi s-au declarat pregatiti pentru primirea pacientei, aceasta urmand sa fie internata intr-o zona speciala din incinta unitatii medicale iesene, izolata de ceilalti bolnavi.Potrivit presei sucevene, femeia activa ca profesoara intr-o localitate din China, dar a decis sa revina acasa, alertata de situatia imbolnavirilor din aceasta tara.Ea a ajuns la 1 februarie la Suceava, iar o zi mai tarziu a inceput sa se simta rau.