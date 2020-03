Fii responsabil, nu fi ca Ludovic Orban! Nerespectarea regulilor inseamna timp, resurse si vieti pierdute

Orban spune ca poate fi contaminat cu presa in sala

Costache vorbeste de gripa porcina in loc de coronavirus

Glumele lui Orban cu presa: Daca as fi purtator, oricum am avut destule ocazii sa vi-l dau. Costache face apel la calm: Nu a murit nimeni

Nerespectarea regulilor inseamna timp, resurse si vieti pierdute

El a venit in conferinta umar la umar cu ministrul Sanatatii Victor Costache. Cand cei doi incepusera sa vorbeasca, un jurnalist s-a apropiat sa puna microfonul pe pupitru iar timp de 20 de minute, cat a tinut conferinta, atat premierul cat si ministrul Sanatatii au atins microfoanele, pupitrul si chiar si unul pe altul cand faceau schimb de locuri ca sa fie auziti mai bine cand isi anunta autoizolarea. Ba chiar Orban a inceput sa se scuture energic pe haine in timp ce Costache asigura ca Iohannis deja si-a luat masuri.Iata cateva declaratii pe care Ludovic Orban le-a facut in timp ce incalca toate regulile pe care si Guvernul, pe langa specialistii de sanatate publica, le-a transmis continuu in ultimele saptamani cetatenilor:"(Cu senatorul Vergil Chitac m-am intalnit) la reuniunea BPN de luni si am mai avut o intalnire in urma cu aproximativ 6 sau 7 zile. La BPN nu am dat mana, marturisesc ca nu-mi aduc aminte daca am dat mana la cealalta intalnire pe care am avut-o in birou...""Eu consider ca orice membru al BPN si al grupului din Senat poate sa se fi contaminat, de aceea luam cele mai rapide si serioase masuri"."Imediat ce vom avea diagnosticele ele vor fi facute publice, sa aratam foarte clar cum trebuie procedat in astfel de situatii"."Solicit intregului dispozitiv de lupta impotriva coronaviruslui sa nu inceteze sub nicio forma toate procedurile, impelementarea tuturor masurilor, astfel incat sa nu fie afectata in niciun fel capacitatea Guvernului de a lupta impotriva coronavirusului".De asemenea, ministrul Sanatatii a incalcat toate regulile si a parut destul de absent in conferinta, chiar incurcand numele virusului care ne da acum batai de cap. Astfel, incercand sa asigure ca nu are Romania primul Guvern infectat, Costache a spus ca si in Franta oficialii au fost testati pozitiv cu... H1N1 - adica virusul gripei porcine, pandemie cu care ne-am confruntat in anii 2009-2010."Daca imi permiteti, nu suntem primul guvern aflat in aceasta situatie, deci nu panicam, sunt niste proceduri. Stiti foarte bine, acum doua saptamani a fost reuniunea ministrilor Sanatatii la Bruxelles si erau deja din Franta cativa membri ai Parlamentului cu H1N1 si ulterior un ministru francez... si la fel, in aceeasi situatie, se gasesc si alte guverne"."E foarte important ca in medicina sa respectam procedurile. Medicina e aceeasi pentru toata lumea, aceleasi protocoale pe care le-am impelmentat la nivel national vor fi aplicate si in acest caz".Aflandu-se cu riscul de contagiune chiar in fata lor, in persoana premierului si ministrului Sanatatii, jurnalistii au intrebat ce se intampla cu ei. Orban le-a spus ca vor fi testati si i-a indemnat sa se izoleze la domiciliu, apoi cand a fost intrebat serios de ce i-a expus, a incercat o gluma. Costache a zambit stingher si a tot repetat apelul la calm.Va fi si presa testata?O sa facem ancheta epidemiologica cu toata lumea.Din cauza diverselor contacte pe care le-am avut in conferintele de presa, recomandarea mea catre dvs e aceea de a va izola la domiciliu si a solicita testarea.Va e teama ca ati putea fi infectat?Mi-e teama sa fie infectati altii. In ceea ce ma priveste pe mine, garantez ca, indiferent care va fi diagnosticul, eu imi indeplinesc atributiile cu constiinciozitate, devotament si spirit de sacrificiu.Si, totusi, ati iesit la aceasta declaratie de fata cu noi...Sunteti la o distanta corespunzatoare si nu exista risc sa va contaminez. Si, oricum, daca ar fi existat acest risc si daca eu as fi purtator al coronaviruslui, am avut destule ocazii sa fim la distante si mai mici.Ce ne recomandati?Veti ramane va rog ca sa facem testarea pentru toata lumea. Calm! Ati vazut, situatia e sub control. Ati vazut ca niciun pacient nu s-a pierdut pana acum, este o infectie virala, trebuie sa ne obinsuim sa traim cu ea.Nerespectarea regulilor de catre oricare dintre noi nu doar ca ne pune pe noi, cei dragi si toti cei din jur in pericol, dar risipeste si inutil resursele umane, medicale si financiare care, altfel, salveaza vieti.Astfel sute de teste au trebuit facute politicienilor, jurnalistilor si angajatilor din Parlament in timp ce in centrele de carantina se asteapta cu zilele. Mai grav, Libertatea.ro scria azi ca medici si asistente de la Spitalul Gerota - plasat in carantina - inca nu au fost testati, de 4 zile. Era vorba de specialisti de terapie intensiva, specialitate din prima linie in lupta cu coronavirusul.Putem adauga si conferintele de presa cu oficiali care anunta ca sunt suspecti de coronavirus.... Pupitre si microafoane...Imaginile sunt suficient de clare. In plus, fotografii s-au aflat chiar in fata pupitrului si jurnalistii putin mai in spate.... sau care au cunostinta, spun ca pot fi infectate, dar totusi aleg sa organizeze conferinte...Pe langa faptul ca nu cunoasteau istoricul medical al jurnalistilor din sala, majoritatea dintre ei au acasa sau intra in drum spre casa in contact cu persoane din grupele de risc.Dar nu in conferinta de presa!!!Iar izolarea ar fi trebuit sa inceapa in clipa in care a fost confirmat pozitiv senatorul Vergil Chitac si a fost cert riscul infectarii lui Ludovic Orban, nu dupa conferinta de presa.Ca ironia sa fie completa, in timp ce primul ministru si ministrul Sanatatii incalcau grosolan, in fata intregii tari, toate aceste reguli, pe pagina de Facebook a Guvernului erau postate parte din ele.