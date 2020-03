Firea anunta ca e suspiciune de coronavirus si la Primaria Capitalei. Cere Guvernului sa tina scolile inchise pana pe 21 aprilie

Situatia in Bucuresti si Ilfov

Intr-un clip video postat pe Facebook, Firea a precizat ca femeia este in prezent internata in spital, alaturi de sotul si fiul ei."Vreau sa va zic ca inclusiv noi, la Primaria Capitalei, avem o colega care e nora bolnavului care a fost declarat aseara in aceasta situatie, ca fiind un pacient Covid-19. In acest moment, e internata cu sotul si fiul sau, la Spitalul Victor Babes.S-au realizat toate testele, toate analizele si asteptam in acest moment rezultatele. Am luat toate masurile care se impun. Toti colegii sai au intrat de astazi in izolare la domiciliu. Practic, nu au mai venit la serviciu.Fac parte, de asemenea, din aceasta ancheta epidemiologica si voi raspunde tuturor intrebarilor adresate de catre reprezentantii DSP, iar in ce priveste zona unde se afla directia in care lucreaza doamna in cauza s-a facut dezinfectie cu un aparat cu nebulizare, cu un dezinfectant de nivel foarte inalt", a anuntat edilul.Firea a mai spus ca, in functie de rezultate, se vor lua "masuri si mai serioase, asa cum trebuie sa respectam cu totii instructiunile stabilite la nivel mondial intr-un astfel de caz".Apoi, primarul a prezentat situatia la zi a epidemiei de coronavirus, in Capitala."In Bucuresti, avem 3 cazuri confirmate de coronavirus. In functie de rezultatele testelor epidemiologice vom vedea, pana diseara, sau zilele urmatoare, care este numarul. In mod evident, din nefericire, acest numar va creste.Avem 696 de persoane autoizolate la domiciliu in Bucuresti. O veste buna: 220 de persoane au iesit deja din izolarea la domiciliu; si 11 persoane care se afla in carantina", a precizat edilul.Referitor la situatia din judetul Ilfov, Firea a specificat: "167 de persoane sunt autoizolate la domiciliu, iar 254 au iesit din izolare. Iata ca sunt si vesti bune".Primarul general a subliniat insa ca multi romani din Italia se intorc in tara, astfel ca are mai multe propuneri pentru Comitetul National pentru Situatii de Urgenta."Dar se asteapta rezultatul acestor teste si in fiecare zi vin in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti si Ilfov, zeci, daca nu sute de romani care au muncit sau studiat in Italia.De aceea, masurile trebuie sa fie foarte serioase si sa le luam toti in fiecare parte.Prin urmare, propun Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta urmatoarele masuri:; nu cred ca este suficient ce s-a anuntat ieri", a mai spus Gabriela Firea.Ea a punctat ca trebuie asigurat sprijin pentru toate unitatile de invatamant, "astfel incat profesorii sa poata sa predea elevilor in aceasta perioada pe suport online sau video"."Este important sa nu oprim educatia, ci raspandirea coronavirusului", a mai afirmat primarul.Edilul sustine ca are informatii ca scolile si gradinitele din anumite zone nu sunt inca inchise, asta desi decizia de inchidere a scolilor se aplica incepand de miercuri, 11 martie, si nu de marti, 10 martie."Am informatii ca si in Bucuresti si alte municipii in care sunt bolnavi de coronavirus, sunt in continuare deschise crese, gradinite si scoli. Nu este bine. Acesti copii nu au o igiena ca un adult. Duc foarte frecvent mana la gura, la nas, la fata si pot raspandi foarte usor virusul.Inca exista sute de persoane in izolare la domiciliu despre care nu se poate sti care e testul rezultatului dupa perioada de izolare. Trebuie sa mai avem rabdare, dar aceasta rabdare sa fie insotita cu masuri foarte stricte de igiena personala si evitare a locurilor aglomerate. Scolile si gradinitele sunt o sursa de raspandire a oricarui virus, mai ales a unuia de tip nou", a mai declarat Firea in clipul postat pe Facebook.Totodata, ea a facut apel la Guvern si Parlament sa gaseasca solutii pentru parinti, astfel incat acestia sa isi poata supraveghea copiii in perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise."De asemenea, in ce priveste situatia parintilor care nu sunt intelesi la serviciu - sa isi ia zile libere sa stea cu copiii acasa - fac apel la Parlament si Guvern sa existe reglementari prin care angajatorii sa le permita legal acestor angajati sa ramana acasa, sa lucreze de la domiciliu, dar si sa supravegheze copiii (...) Nu e o solutie sa ii trimiti rapid, dupa cateva zile, la scoala sau gradinita. Inca nu s-a ajuns la varful acestei epidemii. Nu cred ca este cazul sa amanam aceste masuri", a afirmat aceasta.In plus, primarul a laudat masurile luate de Guvern privind organizarea evenimentelor cu peste o mie de participanti si a punctat ca aceasta cifra nu se negociaza cu organizatorii de evenimente."Observ faptul ca, desi reprezentantii Guvernului au fost clari si au luat masuri bune in ce priveste organizarea de evenimente, totusi, aceste decizii sunt privite ca si cum ele sunt parte dintr-o negociere. Cand s-a anuntat in weekend ca sunt interzise toate evenimentele la care participa peste o mie de persoane, foarte multi organizatori s-au grabit sa se adreseze DSP-urilor, inclusiv DSP Bucuresti, sa solicite organizarea de evenimente cu 800 - 900 de persoane. Vreau sa va spun cu toata resposabilitatea ca pericolul este acelasi!", a evidentiat Firea."Daca PMB a luat o decizie grea, sa inchida toate teatrele, CSM sa joace fara public, am inchis si circul, noi am inteles sa luam deciziile acestea, rog ca si Ministerul Culturii sa procedeze la fel cu institutiile din subordine: Teatrul National, Opera Romana, si sa ii roage pe manageri sa participe la efortul comun de prevenire a raspandirii coronavirusului.E mai important sa prevenim decat sa tratam apoi un numar mare de bolnavi", a mai rugat primarul general.El a anuntat si ca miercuri va avea loc o sedinta a CGMB, pentru o rectificare bugetara."De asemenea, maine vom organiza o sedinta de Consiliu General, la Primaria Generala, pentru ca avem nevoie de bani in aceasta perioada, ne sunt solicitate din partea spitalelor, IGSU, Ambulanta Ilfov, DSP Bucuresti, atat aparate, kit-uri, combinezoane, masti, manusi, tratamente (...) Circa 5 milioane de lei din fondul Primariei Capitalei vor fi aprobate maine in Consiliu la rectificare, astfel incat sa achizitionam tot ce este necesar in aceasta perioada", a adaugat primarul.