Firea anunta masuri speciale pentru coronavirus: Nu inchidem scolile! Corp special la Victor Babes, Colentina va functiona ca spital suport

Edilul a enumerat cateva masuri impuse deja, dar si cum s-au pregatit autoritatile din Capitala pentru eventualitatea aparitiei mai multor cazuri de romani infectati cu noul coronavirus.Firea a precizat ca nu se impune deocamdata inchiderea scolilor."Principala intrebare este daca se impune inchiderea unitatilor de invatamant. Primesc foarte multe mesaje. E normal ca parintii sa isi faca griji. Le-am transmis ca toate deciziile se iau la nivelul Comitetului National, iar noi pentru Bucuresti tinem legatura cu toate institutiile si respectam toate regulile care ni se impun.Nu este cazul sa luam masuri anticipative pana cand nu suntem informati ca suntem in acea situatie in care sa aplicam anumite restrictii. Dar asta nu inseamna ca nu facem nimic", a declarat edilul.Gabriela Firea a precizat ca atat ea, cat si oamenii din subordinea sa tin legatura in permanenta cu Raed Rafat si cu Streinu Cercel."Ei sunt cei care trebuie sa ne transmita si direct si formal si informal masurile care se impun in aceasta perioada", a punctat primarul Capitalei.Firea a mentionat ca, in acest moment, in Bucuresti, sunt aproximativ 1.000 de persoane autocarantinate. "Toate persoanele care s-au prezentat la Babes sunt sanatoase. Au plecat acasa", a adaugat Firea.Firea a adaugat ca la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes a fost alocat deja un corp de cladire separat, corpul B4, cu 60 de locuri, complet renovat anul trecut, pentru pacientii infectati. "Pentru acestia s-a creat un circuit separat inca de la poarta. Personalul este echipat corespunzator", a mai spus Firea.Edilul a explicat ca Spitalul Colentina va functiona ca spital suport, adica va primi pacienti care au nevoie de Terapie Intensiva de la Matei Bals si care nu au coronavirus, dar care trebuie sa fie mutati pentru a elibera spatiul.De asemenea, primarul Capitalei a spus ca la cererea medicului Streinu Cercel va demara in regim de urgenta achizitionarea unui aparat de testare genetica pentru depistarea coronavirusului.Amintim ca, pana in acest moment, pe teritoriul Romaniei a fost confirmat un singur caz de infectare cu virusul COVID - 19 (coronavirus), astfel ca nu se poate vorbi de o epidemie. Barbatul bolnav a fost transportat la Bucuresti, la Institutul National de Boli Infectioase Prof.Dr. Matei Bals , este in stare buna si nu prezinta simptome specifice.