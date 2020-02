Firea ascunde suspectii de coronavirus: Stau izolati intr-un spatiu secret

Ziare.

Firea nu a vrut sa spuna unde se afla acest spatiu, afirmand ca "este un secret de serviciu, pentru binele acestor persoane"."Pe acest subiect domnul secretar de stat, Raed Arafat, face toate comunicarile publice. Asa este si normal si legal. Pot sa confirm doar faptul ca atat saptamana trecuta, cat si in weekend am tinut permanent legatura cu Raed Arafat in cadrul Comitetului de situatii de urgenta la nivelul municipiului Bucuresti si impreuna am luat toate masurile care se impun. Este adevarat,Locatia a fost pusa la dispozitie de catre Primaria Capitalei., care trebuie sa stea in carantina 14 zile si al persoanelor care vor veni in continuare in tara si vor avea nevoie de un spatiu, in primul rand securizat, un spatiu adecvat, primitor, cu imbracaminte, alimente, obiecte de ingrijire personala, astfel incat sa se simta in siguranta", a spus Firea, la Palatul Parlamentului.Ea a adaugat ca, in acest moment, in locul secret, sunt in carantina doua persoane a caror identitate este si ea... secreta, iar cladirea respectiva are o capacitate de cazare de maximum 100 de oameni.Firea a mentionat ca in acel spatiu ajung persoanele care s-au aflat in zona in care a fost depistat virusul si se intorc in Romania.Intrebata daca a colaborat pe acest subiect si cu premierul desemnat Ludovic Orban, Gabriela Firea a spus: "Nu am discutat cu el. La ce preocupari vad ca are domnul premier demis, garduri, santuri, nu cred ca este interesat de o situatie care trebuie sa fie gestionata si la nivelul Romaniei. Toti premierii europeni sunt preocupati de coronavirus, la noi premierul este interesat de garduri, de santuri".In acelasi timp, femeia dusa la Iasi pentru carantina din acelasi motiv a stat intr-un salon amenajat special de la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva", iar autoritatile locale nu au facut un secret din asta.