Firea: In prima etapa, cumparam aparatura si materiale anticoronavirus de 7 milioane de lei. Dar ne trebuie mai multi medici

Gabriela Firea a anuntat inca de marti dupa-amiaza ca va convoca o sedinta de indata a CGMB, in cursul zilei de 11 martie. Miercuri, a deschis aceasta sedinta anuntand ca a suspendat activitatea Biroului de Evidenta Populatiei, pentru a impiedica raspandirea coronavirusulul."Am inchis Biroul de Evidenta Populatiei, dupa ce o angajata a anuntat abia dimineata ca a intrat in contact cu persoana de 60 de ani, care a calatorit in Israel.Asa ca toate cele 70 de persoane de la Evidenta Populatiei au intrat de azi dimineata in izolare la domiciliu. Li se vor face testele necesare. Si dezinfectam holurile, toaletele, birourile. Pentru urgentele cetatenilor, am contactat directorul Evidentei Populatiei. Va lucra de acasa si are tot ce este necesar pentru a elibera documentele", a spus Firea.Ulterior, Firea le-a prezentat consilierilor cateva prevederi din singurul proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi. Acesta presupunea alocarea de 776.000 de lei de la fondul de urgenta al PMB catre Institutul Matei Bals si suplimentarea bugetului ASSMB cu 7 milioane de lei."(...) Cu siguranta se fac aceste achizitii si la ministere, dar trebuie si noi sa suplinim, atat cu achizitii de aparatura si material necesare, de kit-uri si de mijloace de protectie atat a angajatilor cat si a posibililor pacienti.Colegii de la Directia Buget au centralizat toate solicitarile de la spitalele din subordine, dar si din partea IGSU, Ambulanta Bucuresti- Ilfov, DSP Bucuresti si de la Institulul Bals - care deservesc tot locuitori ai Capitalei si deci este in interesul comun ca ele sa aiba dotarile necesare cat mai rapid si sa functioneze la parametri cat mai ridicati.A reiesit un total de aproximativ 23 de milioane de lei, alocam 7 milioane de lei intr-o prima etapa - pentru achizitiile de prima necesitate - urmand ca pe masura ce vedem evolutia situatiei sa putem reveni cu completari.Sumele provin preponderent din bugetul propriu al Primariei Capitalei (6,22 milioane lei) si restul - din fondul de rezerva bugetara.Banii se duc in primul rand pe cele 4 aparate pentru depistarea rapida a coronavirusurilor, solicitate de unitatile desemnate pentru operatiunile de diagnosticare si la unitatea suport. Doua vor merge la Matei Bals, unul la Victor Babes, iar altul va ajunge la Spitalul Colentina (care va fi unitate suport, la solicitarea Ministerul Sanatatii)", a spus Firea, la inceputul sedintei de Consiliu General.Primarul general a mai declarat ca unul dintre aceste aparate va fi de "foarte modern" pentru testarea pentru coronavirus, "inclusiv prin extragerea acizilor nucleici", care exista deja in toata Europa, dar nu si la Bucuresti. Acest aparat, oferind rezultate rapide, ar urma sa protejeze inclusiv personalul medical.Firea cere ajutor de la Guvern pentru limitarea efectelor Covid-19, in Capitala."Cerem Ministerului Sanatatii sa suplimenteze numarul de medici epidemiologi pentru Bucuresti. Avem doar 7 medici epidemiologi, din care unul pentru aeroport. Noi suplimentam cu medici de la ASSMB. Dar in zilele urmatoare va fi nevoie de mai multi la Bucuresti. Pentru ca avem multi in carantina sau izolare, dar nu li s-au facut inca testele.De aceea, vrem sa si cumparam aparatele atat de necesare, ca sa se faca mai repede testele. Ca sa stie fiecare daca ramane doar izolat sau daca devine pacient.Cerem, de asemenea, Ministerului Finantelor sa prelungeasca termenul pentru reducerile la impozite, ca erau cozi mari la administratia financiara. Si va dati seama ce mediu de propagare a virusului poate fi acolo", a precizat Firea.Consilierii generali au acceptat argumentele Gabrielei Firea si au votat proiectul. Mai multe despre modul in care s-au realocat banii pentru a asigura necesarul pentru lupta cu coronavirusul puteti afla citind integral proiectul de hotarare:Inca dinainte de sedinta, consilieri generali ai USR au transmis ca vor vota rectificarea de buget propusa de Gabriela Firea. Dar ca, pe langa masurile cerute de primarul general, vin si ei cu un set de propuneri.Anume - a explicat consilierul general Ana Ciceala - PMB ar trebui sa isi puna parte dintre angajatii din propria organigrama si din societatile si companiile municipale din subordine sa lucreze alternativ. In acest fel, sa minimizeze riscul raspandirii infectiilor provocate de Covid-19.In plus, Ana Ciceala si colegii sai de la USR au cerut ca PMB sa afle daca toti cei care se ocupa de prestarea serviciilor publice in Capitala sunt pregatiti pentru a lucra in timp de epidemie.Consilierii USR au depus un proiect de hotarare in acest sens inca de la finele lui februarie, dar ca acesta nu a ajuns pe ordinea de zi.In timpul sedintei de indata, consilierii USR au incercat sa ia cuvantul, pentru a-si sustine propunerile. Dar fara succes.