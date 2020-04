Fizicienii de la CERN au facut un prototip de ventilator pentru pacientii in stare mai putin grava

LIVE

Aceasta echipa a avut ideea ca sistemele folosite pentru ajustarea fluxului de gaze pentru detectoarele de particule sa poata fi utilizate in realizarea unui nou tip de ventilator, care urmeaza sa fie testat in curand in spitale, explica miercuri intr-un comunicat aceasta entitate stiintifica, noteaza AFP si EFE.Avand o retea de circa 18.000 de cercetatori in diferite parti ale lumii, CERN mai afirma ca a format un grup de actiune insarcinat cu selectarea si sustinerea posibilelor contributii stiintifice ale acestora in combaterea pandemiei.Insa deocamdata rezultatele cele mai notabile, pe langa prototipul de ventilator, sunt producerea unei tone de gel hidroalcoolic si mobilizarea capacitatilor CERN de imprimare 3D pentru productia de echipamente de protectie.La fel ca in cazul celorlalte cercetari si descoperiri ale CERN, eventuale noi inovatii ale acestei organizatii realizate pentru combaterea pandemiei de coronavirus vor fi publicate gratuit si vor putea fi reproduse liber, in functie de reglementarilor si necesitatile locale.Citeste si Ventilatoarele promise de Elon Musk nu vor fi gata la timp. Guvernatorul din New York: Ne prinde varful pandemiei inainte sa le avem