Focar de coronavirus in Buzau: 19 membri ai aceleiasi familii, confirmati pozitiv

Potrivit martorilor, mai multe ambulante ar fi preluat in cursul serii 19 persoane, intre care doi copii de pe strazile Cometei si D. Filipescu din cartierul Posta de la domiciliul barbatului de 41 de ani confirmat in prima parte a zilei de duminica dupa ce a ajuns la spital in cursul zilei de sambata cu simptome specifice infectarii cu coronavirus.Este vorba despre persoane care s-ar fi intalnit in mai multe randuri fara a tine cont de masurile de izolare impuse de autoritati Potrivit unor surse medicale, 12 adulti vor fi transportati la Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat, desemnat unitate de suport Covid-19 iar alte sapte persoane, inclusiv copiii, vor ajunge la spitale din Capitala.Conform datelor de duminica, de la ora 13:00, judetul Buzau avea inregistrate 21 de cazuri de coronavirus.