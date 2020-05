Focar de coronavirus intr-un azil din Cluj: Zeci de batrani au fost infectati

Ziare.

"La Centrul pentru persoane varstnice din localitatea Santioana, comuna Taga, ca urmare a testarii personalului la iesirea din tura de 14 zile, au fost depistati 5 dintre angajati pozitivi COVID-19, asimptomatici, in conditiile in care la testarea obligatorie la intrarea in tura erau negativi", a transmis, duminica seara, Prefectura Cluj.Potrivit sursei citate, s-a luat masura testarii tuturor 56 de locatari ai centrului, fiind depistati 45 de pozitivi, asimptomatici."Acestia vor fi transportati la spitalele dedicate din Cluj-Napoca. Restul locatarilor negativi vor fi mutati intr-o cladire separata, pana la finalizarea procedurilor de dezinfectie si nebulizare a cladirii principale", a mai transmis Prefectura Cluj.Duminica la pranz, in judetul Cluj erau confirmate 463 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.