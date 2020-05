Focar de coronavirus intr-un sat din Alba: Din cauza unor fake news, cetatenii nu s-au lasat testati

Ziare.

Potrivit unei informari, prefectul Nicolae Albu a dispus o analiza la fata locului a situatiei epidemiologice de la nivelul comunei Salistea, unde au fost inregistrate pana in prezent 12 cazuri de coronavirus, toate in satul Salistea Deal si unde specialistii DSP intentionau sa efectueze o testare in masa in randul celor 250 de localnici.In acest sens, joi, la sediul Primariei a avut loc o sedinta de lucru, la care au participat, alaturi de prefect, seful IPJ Alba, comisar sef Florin Dogaru, seful IJJ Alba, colonel Marius Giurea, seful ISU Alba, colonel Adrian Guia, directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea, directorul executiv adjunct al DSP Alba, Daniela Dreghici Popa, primarul Aurel Stanila si alti reprezentanti ai autoritatii locale."Intrevederea a avut ca tema principala de discutie situatia de la nivelul comunei, iar in acest sens s-a dispus punerea in aplicare a unor masuri de prevenire si combatere a infectarii cu COVID-19", a transmis Institutia Prefectului judetul Alba.S-a dispus intensificarea masurilor de mentinere a ordinii publice in special in Salistea Deal, efectuarea de testari in aceeasi localitate, urmand ca autoritatile locale sa asigure hrana, medicamentele, precum si alte bunuri de necesitate urgenta pentru persoanele vulnerabile izolate la domiciliu sau celor care nu au posibilitate financiara."Sedinta a fost urmata de o deplasare in teren, in zonele cele mai afectate ale comunei, unde autoritatile au oferit explicatii cetatenilor cu privire la importanta respectarii masurilor legale si a procedurilor de lucru, precum si necesitatea testarii unui numar cat mai mare de oameni, in vederea depistarii posibilelor persoane pozitive si astfel, urmata de luarea masurilor de limitare a extinderii" a transmis, la randul sau, DSP Alba.Institutia trage "un semnal de alarma" cu privire la "" in vederea limitarii raspandirii virusului si respectarii ordonantelor militare, precum si a legislatiei in domeniu.Dupa confirmarea a 4 cazuri de COVID-19 in Salistea Deal, echipe ale DSP Alba s-au deplasat in comunitate in vederea luarii masurilor si demararii unor anchete epidemiologice, conform metodologiei de lucru."Cu aceasta ocazie, echipe formate din asistenti medicali comunitari, medici epidemiologi si inspectori sanitari au prelevat peste 60 de probe in vederea efectuarii de teste de laborator. In data de 6 mai 2020, odata cu obtinerea rezultatelor, au fost confirmate inca 8 persoane ca fiind infectate cu COVID-19. In cel mai scurt timp, acestea au fost transportate pentru ingrijire si supraveghere la unitati sanitare din judet specializate in tratarea acestei boli si, totodata, au fost dispuse masuri de supraveghere si intensificare a masurilor de izolare prevazute in legislatie", precizeaza DSP Alba.Potrivit reprezentantilor DSP, in prezent, numarul cazurilor confirmate in comunitatea din Salistea Deal este de 12 persoane, la o populatie de circa 250 de cetateni.Toti contactii celor pozitivi se afla izolati la domiciliu.Potrivit directorului executiv al DSP Alba,"In cadrul vizitei in teren, am observat ca, dupa ce s-au oferit explicatii, cetatenii au inteles importanta testarii", a conchis Alexandru Sinea.La inceputul saptamanii, primarul comunei Salistea, Aurel Emil Stanila, a sustinut ca ar fi fost reclamat dupa ce a anuntat populatia din satul in care au fost inregistrate imbolnavirile ca vor fi testati cat mai multi locuitori."Indiferent de amenintarile pe care le-am primit telefonic de la unii cetateni sau telefoanele date la Prefectura sau mai stiu eu pe unde, sa fie clar, cand este vorba de sanatatea locuitorilor comunei nu cedez nici un pas, nu ma las santajat de nimeni si fac tot ce-mi sta in putere sa evit o contaminare in masa. Astazi am fost anuntat telefonic de catre DSP Alba ca maine se vor deplasa in localitatea Salistea Deal pentru a face teste. Am intrebat, la cei din izolare? Mi s-a spus ca vor sa testeze cat mai multe persoane, daca se poate intreaga localitate. (...). Trebuie sa fie foarte clar: testul este obligatoriu pentru cei aflati in izolare, pentru ceilalti nu. Daca mi-am permis sa fac un anunt in Salistea Deal pentru ca oamenii sa stie si care vor sa-l faca (gratuit) sa stea acasa, am fost acuzat de unii ca imi bat joc de ei, ca ii discriminez sau cate si mai cate", a explicat, luni seara, primarul.Stanila a adaugat ca daca unii nu reusesc nici cu bani sa faca testul, altii "fac scandal" atunci cand "li se ofera gratuit".