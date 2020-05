Focar de coronavirus la o institutie rezidentiala din Alba: 5 cadre medicale si 11 pacienti, testati pozitiv

Ziare.

"Este vorba despre 5 cadre medicale confirmate, 2 dintre ele confirmate vineri, iar 3 sambata, si 11 pacienti. In prezent, inspectorii DSP fac cercetari cu privire la respectarea normelor in vigoare. La finalizarea anchetelor, vorbim de o ancheta epidemiologica si o ancheta a inspectiei sanitare, vom comunica, cu celeritate, masurile dispuse", a transmis DSP Alba.Potrivit sursei citate, cazurile noi depistate pozitiv au fost identificate ca urmare a anchetelor epidemiologice si a testarii extinse.", au spus reprezentantii DSP Alba, care au adaugat ca ancheta epidemiologica vizeaza depistarea contactilor persoanelor confirmate.Aflata in subordinea Primariei, Unitatea Medico-Sociala din Ocna Mures acorda servicii de ingrijire, servicii medicale, precum si servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale, fiind infiintata in 2003 ca institutie rezidentiala.Sambata, potrivit unui anunt facut de autoritatile locale, erau doua noi cazuri de coronavirus in Ocna Mures. Timp de cateva zile nu mai fusese semnalat niciun caz nou, dupa ce 8 persoane din cele 13 diagnosticate de la inceputul pandemiei au fost declarate vindecate. Alte 3 persoane, dintre care 2 din aceeasi familie, au decedat.Sambata au fost prelucrate in Alba 386 de teste.Numarul total al testelor realizate in judet a ajuns la 11.496, mentioneaza DSP Alba.