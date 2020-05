Focar de coronavirus la un azil din Vrancea: 25 de batrani si 16 angajati, testati pozitiv

Ziare.

"La Caminul de Persoane Varstnice de la Odobesti au fost identificate 41 de persoane pozitive, dintre care 25 de beneficiari si 16 angajati ai centrului. In total, au fost testate 64 de persoane, pentru care s-au efectuat un numar de 84 de recoltari", a declarat purtatorul de cuvant al DSP Vrancea, Silviu Stanciu.Primele cazuri in centrul de la Odobesti au aparut luna trecuta, cand au fost depistati cu coronavirus mai multi batrani si angajati, iar unul dintre varstnici a decedat.Acum a aparut un al doilea val de imbolnaviri. Intre timp, specialistii Directiei de Sanatate Publica Vrancea continua testarea personalului de ingrijire din caminele de batrani de doua ori pe luna, cu posibilitatea de extindere a testarii si in centrele rezidentiale.De asemenea, DGASPC Vrancea a anuntat ca s-au luat toate masurile necesare pentru protejarea beneficiarilor si a salariatilor din centre. Sunt asigurate echipamente de protectie, substante dezinfectante, este interzis accesul altor persoane in centre, iar angajatii sunt izolati preventiv la locul de munca.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, judetul Vrancea are 467 de bolnavi de coronavirus.