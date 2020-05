Focar de COVID-19 intr-o familie cu 7 membri din Buzau, un sat intreg intra in carantina

Ziare.

com

E vorba despre satul Ramnicelu, din comuna cu acelasi nume, a informat, sambata dimineata, Prefectura Buzau."Toate caile de comunicare, care au avut in centru ideea de dialog cu reprezentantii comunitatii locale si cu contactii ce trebuiau sa fie testati, s-au soldat cu refuzul categoric al celor in cauza. In urma discutiilor purtate in data de 8 mai la nivelul Institutiei Prefectului cu toti reprezentantii institutiilor implicate in aceasta actiune, s-a decis o a doua incercare in acelasi scop. Si de aceasta data, locuitorii satului au respins orice decizie legata de investigarea biologica sau izolarea la domiciliu", au precizat reprezentantii Prefecturii.In data de 3 mai, un barbat in varsta de 30 de ani, din satul Ramnicelu, a fost confirmat pozitiv cu infectie cu noul coronavirus, la Focsani, unde s-a prezentat pentru investigatii medicale.Pacientul a fost internat la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat.Alti membri ai familiei au fost testati in data de 5 mai si confirmati pozitiv doua zile mai tarziu, pacientii fiind internati la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat."Ancheta epidemiologica a continuat in vederea stabilirii tuturor contactilor. Specialistii DSP Buzau s-au deplasat, in data de 7 mai, in satul Ramnicelu pentru a recolta teste si pentru a se asigura de internarea celor 6 persoane depistate pozitiv in aceeasi data. A fost solicitat sprijinul organelor de ordine, precum si al autoritatilor locale. In ceea ce priveste testarea contactilor celor 7 persoane, actiunea DSP a intampinat rezistenta categorica a celor in cauza", se mai arata in comunicatul de presa.DSP a apreciat riscul epidemiologic de gravitate maxima, motiv pentru care a propus instituirea masurii de carantina pentru satul Ramnicelu, incepand cu data de 9 mai, pe perioada starii de urgenta.