Un cartier din Buzau e in carantina, dupa ce un barbat si-a vizitat rudele de Paste: Sunt bolnavi si copii de 1 an

"Institutia Prefectului a luat decizii instituirii carantinei timp de 14 zile pentru cartierul Posta din municipiul Buzau cu o populatie de circa 2.000 de locuitori, la propunerea Directiei de Sanatate Publica", a declarat purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Denisa Irimia.19 persoane din cartierele Posta si Mihai Viteazul din Buzau au fost confirmate cu coronavirus, duminica seara, 12 fiind transferate la spitalul suport de la Ramnicu Sarat, iar alte sapte, la un spital din Capitala.Printre pacienti sunt si doi copii cu varsta de un an.Potrivit prefectului judetului Buzau, Leonard Dimian, sursa focarului este un barbat de 41 de ani, care nu a respectat ordonantele militare si s-a deplasat in judetul Ialomita, unde si-a vizitat rudele de Paste. Acolo a contractat virusul de la socrul sau, confirmat cu coronavirus cateva zile mai tarziu.Prefectul a mai spus ca "pacientul in varsta de 41 de ani,, a avut simptomatologie usoara si s-a prezentat la o unitate sanitara, unde a primit recomandarea de a merge la Sectia Pneumoftiziologie a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, unde i-au fost recoltate probe pentru testarea pentru coronavirus, iar rezultatul emis de Institutul 'Cantacuzino' din Bucuresti a fost pozitiv".Dupa primirea rezultatelor, pe 1 mai, echipele de specialisti ale DSP, insotite de forte MAI, au mers in zona, unde au identificat toti contactii directi, in numar de 31.Toti au fost plasati in izolare la domiciliu si le-au fost prelevate probe."Pacientul a fost transferat la Institutul 'Victor Babes' din Bucuresti si, imediat dupa aflarea rezultatului, au fost recoltate probe sotiei si celor doi copii, precum si altor contacti, un numar de 19 persoane fiind confirmate cu COVID-19", a adaugat prefectul.