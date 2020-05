Focar de COVID-19 la o firma din Dambovita: 5 cetateni din Sri Lanka sunt infectati

LIVE

Ziare.

com

. Aceste 5 cazuri au generat un numar de, care au fost introduse in autoizolare la domiciliu impreuna cu membrii familiilor lor", precizeaza DSP Dambovita.Firma respectiva a fost amendata de DSP cu 20.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor speciale instituite in situatii epidemiologice deosebite, astfel incat sa previna imbolnavirea lucratorilor."DSP Dambovita a dispus urmatoarele masuri: dezinfectia terminala in toate spatiile utilizate frecventate de persoanele confirmate; realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru intreg personalul societatii; monitorizarea zilnica a starii de sanatate a salariatilor; internarea de urgenta a persoanelor care prezinta simptome specifice COVID-19; dotarea tuturor salariatilor cu echipament de protectie; asigurarea de cantitati suficiente de produse biocide pentru dezinfectia mainilor, a suprafetelor si utilizarea lor cu respectarea recomandarilor producatorului", se mai arata in comunicatul de presa.De asemenea, DSP Dambovita anunta ca de la debutul pandemiei, la nivel de judet au fost efectuate 1.019 testari, din care 112 cazuri au fost confirmate cu virusul COVID-19. Dintre acestea, 32 de persoane au fost vindecate si externate, 73 sunt sub stricta supraveghere medicala, iar sapte persoane au decedat, ultimul deces inregistrandu-se luni.Este vorba despre o persoana de sex feminin, in varsta de 90 de ani, rezidenta a Centrului pentru Ingrijirea Persoanelor Varstnice Racari si care prezenta multiple comorbiditati.