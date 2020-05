Focar de infectie cu noul coronavirus la un centru pentru persoane cu handicap din Neamt: 167 de imbolnaviri

Ziare.

com

Din totalul imbolnavirilor, 100 de cazuri au fost inregistrate la beneficiari, iar 67 - la angajati, se arata intr-un comunicat transmis de DSP Neamt."Salariatii COVID-19 pozitivi, aflati in izolare preventiva la domiciliu, au fost internati, iar familiile au fost plasate in izolare la domiciliu", precizeaza conducerea DSP Neamt.Beneficiarii cu forme usoare sau asimptomatici sunt tratati in centru."Ca urmare a consultarilor dintre sefii DGASPC, ai Centrului Pastraveni si medicii specialisti s-a stabilit ca salariatii care ar fi trebuit sa incheie perioada de izolare la locul de munca sa ramana in continuare in activitate, iar cei din prima tura care au primit rezultatele negative sa vina la lucru, de asemenea", mentioneaza DGASPC Neamt.Si la Centrul pentru copii cu dizabilitati "Sancta Maria" Piatra-Neamt sunt inregistrate 6 cazuri de COVID-19 la salariati si 13 la tinerii aflati in institutie."Personalul a fost internat in spital in vederea izolarii si tratarii. Tinerii, asimptomatici, au fost izolati in cadrul centrului, intr-un pavilion separat, au fost evaluati de catre medici infectionisti si sunt monitorizati de catre personalul de specialitate al centrului", a declarat conducerea DSP Neamt.Conducerea DSP Neamt a subliniat ca din 16 aprilie a inceput testarea personalului de ingrijire si in caminele de batrani.Testarea acestora trebuia efectuata de 2 ori pe luna, la inceputul fiecarei perioade de izolare preventive la locul de munca.Au fost recoltate probe din 21 de camine de batrani publice si private, de la 245 angajati si beneficiari.Pentru 4 angajati si 11 rezidenti ai unui centru privat din Almas s-a confirmat infectarea cu COVID-19. Persoanele au fost internate in spital in vederea izolarii si tratarii.