Focare cu transmitere comunitara in doua cartiere din Galati. Oamenii, sfatuiti sa evite orice contact

Ziare.

com

"Tinand cont de faptul ca s-au confirmat mai multe cazuri de infectie respiratorie SARS CoV 2 in cartierele Micro 17 si Micro 39, unde, deci, exista transmitere comunitara, insistam ca populatia sa respecte urmatoarele recomandari privind conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii COVID 19: evitarea zonelor aglomerate unde exista posibilitatea expunerii la contact direct si/sau interactiune cu un numar mare de persoane; limitarea la maximum a oricarui contact direct cu alte persoane, in afara celor care fac parte din familia restransa, prin gesturi cum ar fi: strangerea mainilor, imbratisarile, sarutul obrajilor sau al mainilor, atingerea fetelor cu mainile", a transmis, sambata, DSP Galati.De asemenea, DSP Galati cere pastrarea unei distante semnificative, de 1,5 metri fata de celelalte persoane."In cazul in care va aflati in transportul in comun incercati sa NU stati fata in fata cu alte persoane!", a mai transmis DSP Galati.De asemenea, autoritatile reamintescca este obligatorie purtarea corespunzatoare a mastii de protectie.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in judetul Galati sunt confirmate 333 de cazuri de infectare cu coronavirus