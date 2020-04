Focarul de la Spitalul Militar Focsani, unde 43 de angajati au contractat noul coronavirus, a fost stins

Ziare.

In Spitalul Militar Focsani au fost confirmati cu Covid-19 un numar de 30 de cadre medicale si 13 angajati din randul personalului auxiliar."La Spitalul Militar de Urgenta 'Dr. Alexandru Popescu' din Focsani activitatea medicala se desfasoara in conditii normale, asigurandu-se servicii medicale complete atat spitalicesti, prin diagnosticarea si tratarea urgentelor medico-chirurgicale, cat si ambulatorii destinate personalului militar, familiilor acestora si cetatenilor judetului Vrancea.Spitalul este complet operational, dupa ce focarul epidemiologic a fost stins si au fost restabilite circuitele functionale si executate proceduri de dezinfectie de nivel inalt, prin nebulizarea tuturor spatiilor si igienizare completa.Activitatea medicala se desfasoara in conditii optime de siguranta pentru intreg personalul medical si pacientii care se adreseaza spitalului, iar personalul care a fost initial infectat cu virusul SARS-COV-2 a primit aviz epidemiologic pentru reintrarea in activitate, dupa ce rezultatele a minim doua serii de teste RT PCR au fost negative", se arata intr-un comunicat al unitatii medicale.In randul angajatilor acestui spital, o femeie de 48 de ani, personal auxiliar, confirmata cu coronavirus, a murit.Din cele 43 de persoane confirmate cu COVID-19, 30 au fost declarate vindecate. Probleme de sanatate au in continuare trei cadre medicale, care sunt internate in sectii de boli infectioase. Alte 9 cadre medicale asteapta ca ultimele teste sa iasa negative, pentru a fi declarate vindecate. Acestea se afla in izolare la domiciliu, starea lor de sanatate fiind buna.