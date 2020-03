Forumul Judecatorilor cere CSM si Ministerului Justitiei masuri in instante, pentru prevenirea raspandirii COVID-19

Ziare.

com

Intr-un mesaj dat publicitatii duminica, Forumul Judecatorilor din Romania afirma ca "luarea efectiva a unor masuri ample nu mai poate fi intarziata, iar un set minimal de reguli aplicabile pentru toate instantele de judecata, cu caracter temporar, este absolut necesar" in contextul inmultirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus.Judecatorii subliniaza faptul ca in mod constant salile de judecata, holurile sediilor instantelor sunt aglomerate, ele fiind "spatii care favorizeaza neindoielnic raspandirea COVID-19".In acest context, magistratii au si propuneri, care includ interdictia privind persoanele care prezinta simptome de boala de a intra in sediile instantelor."Pot fi avute in vedere, spre exemplu, plasarea unor recipiente cu dezinfectant specific la intrarea in sediile instantelor, pentru utilizarea lor de toate persoanele care intra in incinte, sub supravegherea jandarmilor, dezinfectarea salilor de judecata si a tuturor incaperilor de mai multe ori pe zi, interzicerea accesului in cladiri al persoanelor care prezinta anumite simptome (febra, tuse sau dificultati de respiratie etc.), cu avizul unui medic, precum si al persoanelor care au calatorit in zonele cunoscute cu numar mare de persoane infectate, restrangerea programului cu publicul in instante, suspendarea unor sedinte de judecata si amanarea dosarelor care nu sunt urgente, fixarea unor intervale orare ori a accesului etapizat al partilor ori publicului in salile de sedinta ori la alte compartimente ale instantelor, cu respectarea dispozitiilor legale, pentru a evita supraincarcarea instantelor, asigurarea unor spatii suficiente intre persoanele prezente, furnizarea de masti de protectie de unica folosinta si a accesului la produse dezinfectate pentru personalul din compartimentele care lucreaza cu publicul sau cu dosarele, magistrati, avocati etc., transmiterea si primirea actelor preponderent in forma electronica, evitarea prezentei neesentiale a avocatilor sau a justitiabililor, a studentilor aflati in practica, auditorilor de justitie", se arata in informarea Forumului Judecatorilor.Sursa citata precizeaza ca astfel de masuri cu caracter temporar "sunt pe deplin functionale" si in alte state ale Uniunii Europene si sunt destinate diminuarii raspandirii unei boli contagioase.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 15 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 12.734 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.