Fostul ofiter MAI care a infectat zeci de persoane cu COVID-19 a fost externat

Barbatul a fost internat initial la Spitalul de Urgenta "Dimitrie Gerota", unitate medicala care a intrat in carantina totala , din cauza lui.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, saptamana trecuta, ca in spital a fost facuta dezinfectarea si igienizarea, iar activitatea a fost reluata . Cu toate astea, spitalul nu primeste noi pacienti deocamdata.Barbatul nu a declarat, initial, ca a calatorit in strainatate, iar ulterior autoritatile au stabilit ca el s-a intors din Israel la finalul lunii februarie.Fostul ofiter MAI are deschis pe numele sau un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce ar fi infectat zeci de persoane, pacienti si cadre medicale de la Spitalul de urgenta "Dimitrie Gerota".