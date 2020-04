Fostul ofiter MAI care a mintit autoritatile a ramas cu sechele pulmonare de la coronavirus

LIVE

In varsta de 60 de ani, el a fost externat din spital luni "El a avut o forma severa de infectie cu COVID-19, motiv pentru care exista niste sechele pulmonare, adica niste complicatii respiratorii cronice si o sa urmeze o evaluare ulterioara pe partea pneumologica. Deocamdata, el se afla in autoizolare", a spus Adrian Marinescu, medic infectionist, pentru Stirile TVR.Amintim ca barbatul a fost internat la Spitalul de Urgenta "Dimitrie Gerota", unitate medicala care a intrat in carantina totala , din cauza lui.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, saptamana trecuta, ca in spital a fost facuta dezinfectarea si igienizarea, iar activitatea a fost reluata . Totusi, spitalul nu primeste noi pacienti deocamdata.Barbatul nu a declarat, initial, ca a calatorit in strainatate, iar ulterior autoritatile au stabilit ca el s-a intors din Israel la finalul lunii februarie.Fostul ofiter MAI s-a ales cu un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce ar fi infectat zeci de persoane, pacienti si cadre medicale de la Spitalul de urgenta "Dimitrie Gerota".