Frans Timmermans s-a autoizolat dupa o reuniune cu un francez infectat

"Vicepresedintele executiv Frans Timmermans se afla in carantina pe care si-a autoimpus-o pana pe 20 martie, dupa ce a participat pe 6 martie la 'European Plastics Pact' cu secretarul de stat francez pentru tranzitia ecologica, Brune Poirson, care a fost testata pozitiv la Covid 19", a explicat purtatorul de cuvant al Comisiei, Eric Mamer, citat de AFP."Sunt bucuros sa va linistesc cu privire la starea sa de sanatate. Nu are niciun simptom si a spus el insusi 'I'am perfectly fine'", a adaugat purtatorul de cuvant."Deocamdata, niciun alt comisar nu a fost plasat in carantina, pentru ca nu exista niciun indiciu ca Frans Timmermans a contractat virusul", a mentionat Mamer.Frans Timmermans raspunde de Pactul Ecologic European, obiectiv prioritar al Comisiei Europene.Brune Poirson a fost testata pozitiv la coronavirus, dar starea sa de sanatate "nu prezinta niciun semn ingrijorator", a transmis sambata cabinetul sau.Brune Poirson, in varsta de 38 de ani, este al doilea caz de contaminare confirmat printre membrii guvernului francez, dupa ministrul Culturii, Franck Riester.