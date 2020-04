Franta a depasit 20.000 de decese cauzate de coronavirus

Ziare.

Sunt 114.657 de cazuri de imbolnavire, iar 30.584 de persoane se afla inca internate.Numarul celor internati la terapie intensiva a scazut pentru a 12-a zi consecutiv, ceea ce, spun autoritatile, releva succesul masurilor de izolare impuse.Potrivit Le Figaro, numarul cazurilor inregistrate in ultimele 24 de ore este de 1.465, cu 26 mai putine fata de ziua anterioara.In ultimele 24 de ore au fost externate 831 de persoane. In total, 37.409 oameni au fost declarati vindecati.Jerome Salomon, seful Departamentului pentru Sanatate, a declarat luni ca bolnavii in stare "foarte grava" pot prezenta tulburari ale functiilor superioare, de orientare si raspuns, de memorie si atentie. "Exista trei ipoteze: virusul ataca creierul, virusul irita creierul sau provoaca modificarea circulatiei vasculara la nivel cerebral", a afirmat el.La nivel mondial, de la depistarea coronavirusului, la finalul anului trecut in China, au fost inregistrate peste 2,4 milioane de cazuri de imbolnavire si mai mult de 167.000 de decese. Peste 638.000 de persoane au fost declarate vindecate.