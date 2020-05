Franta a inregistrat peste 25.000 de morti din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Dintre acestia, 15.826 au murit in spital si 9.375 in azile de batrani si alte centre medico-sociale.In total, 25.548 de pacienti sunt spitalizati din cauza infectiei cu Covid-19, intre care 689 in ultimele 24 de ore, mai putin cu 267 de pacienti in raport cu ziua precedenta, anunta BFM TV.Potrivit Directiei Generale a Sanatatii, 6.455 de pacienti in stare grava se afla internati la Terapie intensiva, dintre care 3.696 de COVID-19. Dintre aceste persoane, 84 au fost internate in ultimele 24 de ore.In total, 131.863 de cazuri de contaminare sunt confirmate pe teritoriul national, cu 576 de persoane in plus fata de duminica. De altfel, 51.371 de persoane, considerate vindecate, au fost externate de la inceputul epidemiei.