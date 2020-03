Franta cumpara peste un miliard de masti sanitare, cele mai multe din China

Ziare.

Anuntul a fost facut de ministrul sanatatii Olivier Veran, dupa ce inca 319 decese au fost consemnate in ultimele 24 de ore in Franta, transmite AFP."Un pod aerian strans si intens intre Franta si China a fost creat pentru a facilita venirea mastilor", a precizat oficialul francez, el estimand la circa 40 de milioane pe saptamana necesarul de masti sanitare pentru Franta, care produce saptamanal circa 8 milioane de astfel de masti.Noile masti pe care le va achizitiona Franta vor fi destinate atat personalului medical cat si populatiei, dar purtarea lor nu trebuie sa fie insotita de o relaxare a distantarii sociale impuse in Franta pentru a limita extindere pandemiei, a tinut sa atentioneze premierul francez.Alte 4.611 cazuri de COVID-19 au fost confirmate sambata in Franta, totalul lor ajungand la 37.575, in timp ce numarul deceselor a urcat la 2.314.