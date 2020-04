Franta devine a patra tara care a inregistrat peste 10.000 de morti de coronavirus

Ziare.

com

In cursul unei conferinte de presa, directorul general al Sanatatii, Jerome Salomon a declarat ca numarul de persoane care au murit din cauza bolii COVID-19 in spitalele din Franta a crescut cu 9% intr-o zi ajungand la 7.091, fata de 10%, luni.El a adaugat ca incluzand date partiale despre numarul de persoane care au murit in camine de batrani, numarul total de decese cauzate de COVID-19 a crescut la 10.328 de la 8.911, luni, o crestere cu 16%, fata de 10% luni si 7% fata de ziua de duminica.Luni, Franta anunta ca are peste 7.000 de pacienti internati pe sectiile de terapie intensiva.