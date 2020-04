Franta devine a patra tara care a inregistrat peste 15.000 de decese cauzate de coronavirus

LIVE

Rata de crestere a deceselor este din nou in crestere usoara dupa o aplatizare in zilele anterioare, relateaza Reuters.Numarul de persoane din unitatile de terapie intensiva a scazut la 6.730 de la 6.821 intr-un interval de 24 de ore, aceasta scadere fiind inregistrata pentru a sasea zi consecutiv, ceea ce sugereaza ca masurile de izolare, prelungite luni pana la 11 mai in Franta, au efecte pozitive in ceea ce priveste controlul asupra raspandirii bolii COVID-19.In cursul unei conferinte de presa, directorul general al Sanatatii, Jerome Salomon, a declarat marti ca numarul de persoane care au murit din cauza bolii in spitalele franceze si in camine de batrani a crescut cu 5% intr-o zi, ajungand in total la 15.729, fata de 4% luni si duminica.