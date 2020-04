Franta dezminte informatiile prezentate de Iohannis: Sunt false! N-am redeschis experimental nicio scoala, iar elevii nu s-au imbolnavit de COVID-19!

Ziare.

Reamintim ca inca luni Klaus Iohannis si ministrul Educatiei, Monica Anisie, au precizat ca elevii nu se vor mai intoarce in clase decat in septembrie.Printre argmentele invocate de presedintele Iohannis pentru luarea acestei decizii s-a numarat si un caz din Franta. Era vorba despre o provincie in care s-a incercat reluarea cursurilor si, in consecinta, s-a inregistrat un numar crescut de cazuri de COVID-19."In Franta, intr-o provincie s-a deschis experimental scoala si experimentul nu a decurs bine, zeci de elevi au fost testati pozitiv si mai multi dascali au ajuns la ATI", a precizat Iohannis pe 27 aprilie.Informatia fusese avansata, in prealabil si de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.In context, jurnalistii de la cotidianul Libertatea au contactat-o pe Agnes Longueville, responsabila biroului de presa al Ministerului Educatiei din Franta, care a precizat ca informatiile sunt false. Cu alte cuvinte, in tara sa nu s-a deschis experimental nicio scoala.Singurele unitati de invatamant deschise sunt cele destinate copiilor medicilor si oamenilor legii care sunt in linia intai de lupta impotriva COVID-19. Iar acestia merg la scoala pentru ca parintii lor sunt la serviciu si nu aveau cu cine sa ii lase acasa.Dar - dupa cum a declarat sursa frenceaza pentru Libertatea - este vorba doar de circa 30.000 de copii aflati in aceasta situatie, adica 1% din totalul populatiei cu varsta scolara din tara.Iar in aceste scoli deschise pentru cei 30.000 de copii nu s-a inregistrat niciun caz de COVID-19, nici printre elevi, nici printre profesori, a mai spus responsabila biroului de presa al Ministerului Educatiei din Franta.In rest, scolile se vor deschide abia pe 11 mai in Franta, a mai spus Agnes Longueville pentru cotidianul citat.Libertatea a contactat si o alta sursa din Franta - o profesoara din Lyon - care de asemenea a sustinut ca nu a auzit nimic despre vreo redeschidere experimentala a scolilor.Reamintim ca parte a presei straine a scris ca Romania este prima tara europeana care ia decizia amanarii anului scolar . Iar reprezentantii invatamantului privat din tara noastra au declarat ca, prin decizia luata prea usor, statul impinge scolile particulare spre faliment.