Franta inchide plaje si parcuri, pentru ca cetatenii nu respecta restrictiile

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, si seful politiei, Didier Lallement, au adresat joi un apel imperativ cetatenilor sa-si limiteze deplasarile la strictul necesar, intrucat "continua unele comportamente inacceptabile" in zone precum Champ de Mars, Esplanada Invalizilor sau padurile Vincennes si Boulogne, unde vin in continuare multi oameni.Dupa ce luni au fost inchise toate parcurile si gradinile capitalei franceze, Hidalgo si Lallement le-au cerut parizienilor sa dea dovada de "civism" si au avertizat ca se vor efectua controale stricte si va fi oprit accesul in locurile frecventate de multa lume.La randul lor, prefectii tuturor regiunilor de pe fatada mediteraneana, inclusiv in insula Corsica, au decis inchiderea plajelor, la fel procedandu-se si in provinciile Bretania si Gironda, in aceasta din urma primaria din Bordeaux interzicand in plus si circulatia pietonala pe podul vechi peste raul Garona.Franta a instituit reguli de izolare extrem de stricte pentru a impiedica extinderea epidemiei de coronavirus care pana miercuri a infectat in aceasta tara 9.134 de persoane, dintre care 264 au murit.Astfel, deplasarile sunt permise numai pentru cumparaturi, mers la farmacie, vizite medicale, motive familiale imperioase sau pentru a face sport, incalcarea acestor reguli fiind sanctionata pe loc cu o amenda de 135 de euro si au fost deja aplicate 4.095 de sanctiuni de acest fel.Acela care nu respecta aceste reguli este un "imbecil" si "o amenintare pentru el insusi", a afirmat ministrul de Interne Christophe Castaner.