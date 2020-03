Franta inchide toate unitatile de invatamant. Au murit 61 de oameni, din cauza coronavirusului

Ziare.

Alti 129 de pacienti sunt in stare grava, la Terapie Intensiva.Presedintele Emmanuel Macron a anuntat joi seara ca alegerile municipale de duminica sunt mentinute, decizie pe care a luat-o dupa ce s-a consultat cu autoritatile sanitare. "Nu exista contraindicatii", a asigurat presedintele."Urgenta este de a ne proteja compatriotii cei mai vulnerabili. Din acest motiv trebuie sa continuam sa castigam timp si sa-i urmarim pe cei si cele mai fragili", a completat presedintele."Solicit tuturor personelor care au varsta peste 70 de ani, celor care sufera de boli cronice, probleme respiratorii, persoanelor cu handicap, sa ramana cat mai mult timp acasa. Pot iesi pentur a-si face cumparaturile, sa ia aer dar sa limiteze contactele", a adaugat Macron.Emmanuel Macron a anuntat si inchiderea de luni a creselor, scolilor, liceelor si universitatilor "pana la noi ordine". "Copiii nostri si cei mai tineri sunt cei care raspandesc virusul, chiar daca ei nu au simptome. Trebuie sa continuam sa facem sacrificii pentru interesul nostru colectiv", a sustinut el.Presedintele a facut apel la intreprinderi de a "intensifica" telemunca.Transportul public va fi "mentinut, caci odata oprit, va fi totul blocat", a specificat seful statului francez."Sanatatea nu are pret. Guvernul isi va mobiliza toate mijloacele financiare necesare", a asigurat presedintele."Studiile sunt in curs de a produce diagnostice rapide si eficiente. Mai multe piste de tratament sunt studiate. Protocoalele au inceput", a indicat presedintele."Europa are toate atuurile de a oferi lumii antidotul pentru Covid-19", a afirmat Emmanuel Macron, chiar daca un vaccin nu va fi gata prea curand.Emmanuel Macron a facut apel la "mobilizare generala in plan economic". "Totul va fi pus in practica pentru a ne proteja salariile si intreprinderile", a sustinut el. "In Franta, un mecanism de somaj paralel va fi adoptat", a precizat el, fara alte detalii.Presedintele a facut apel la unitate pentru a depasi aceasta pandemie: "Trebuie sa actionam impreuna. Nu vom ajunge la capat fara unitate".