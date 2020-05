Franta le cere bolnavilor de COVID-19 sa-si limiteze contactele cu pisicile lor, pentru a le proteja

Ziare.

Scoala Nationala de Medicina Veterinara din Alfort (EnvA) ii sfatuieste sambata, intr-un comunicat, pe proprietarii care au fost bolnavi de coronavirus si care au pisici sa limiteze contactele cu ele, sa-si puna masca atunci cand se afla in preajma lor si sa se spele pe maini inainte de a le mangaia.Unitatile de virologie din cadrul EnvA, Agentiei Nationale de Siguranta Sanitara a Alimentelor, Mediului Inconjurator si Muncii (Anses) si Institutului National pentru Cercetari in Agronomie (INRAE), in asociere cu Institutul Pasteur, au detectat o pisica in apropiere de Paris care a fost testata pozitiv la coronavirus.Animalul, care prezenta simptome clinice de ordin respirator si digestiv, este al patrulea caz de acest tip recenzat la nivel mondial, iar concluzia specialistilor a fost ca "cel mai probabil a fost infectata de stapanii ei".