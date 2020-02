Franta se pregateste sa faca fata unei epidemii de gripa provocata de coronavirus

Ziare.

com

Varan a afirmat, duminica, si ca autoritatile franceze urmaresc cu mare atentie situatia din Italia."Astazi, in Franta, exista un singur pacient infectat, spitalizat la Lyon. Starea lui nu este ingrijoratoare.Toti ceilalti, in afara barbatului in varsta de 80 de ani care a murit, au fost externati vindecati si nu sunt contagiosi", a declarat Varan intr-un interviu acordat Le Parisien."Alte cazuri sunt foarte probabile. O epidemie? Ne pregatim pentru asta", a adaugat ministrul, citat de Reuters.Varan a mai spus ca numarul laboratoarelor din Franta echipate cu teste pentru diagnosticare va fi crescut la cateva mii de teste pe zi, fata de 400 cate sunt acum.Italia este tara europeana cu cele mai multe cazuri de infectare - peste 100. Doi oameni au murit, iar Guvernul italian a luat masuri speciale in regiunile Lombardia si Veneto, in incercarea de a opri raspandirea bolii.China a raportat duminica o noua scadere a numarului de infectari noi in afara epicentrului, insa autoritatile sanitare au avertizat ca este prea devreme sa faca predictii legat de epidemie, avand in vedere raspandirea coronavirusului in peste 25 de tari.Citeste si: