Funky Citizens si Daruieste Viata fac strangere de fonduri pentru 10 roboti MUV care sterilizeaza spitalele

Ziare.

com

"Vrem sa donam spitalelorCand autoritatile ne spuneau ca 'avem de toate', victimele de la Colectiv mureau de infectii nosocomiale. Autoritatile nu sunt prietene cu transparenta, noroc c-avem presa, care a mers pe firul infectiilor pana a dat de ditamai Hexipharma.Au trecut ani de-atunci si parca prea putine s-au schimbat. Spitalele din Romania inca se lupta cu infectiile nosocomiale. Medicii, care lupta cu COVID-19 fara echipamente elementare, se tem de supra-infectarea pacientilor cu aceleasi super-bacterii. Autoritatile sunt in continuare opace. Societatea civila strange randurile", a scris Calistru pe pagina de Facebook a campaniei de strangere de fonduri - MUV, robotul autonom care sterilizeaza spitalele Calistru vrea sa stranga un milion de lei, bani cu care se vor produce 10 roboti autonomi (MUV Smart) si 50 bucati din varianta Lite. Robotii for fi produsi de Modulab, un laborator de cercetare din Capitala.Acestia au deja cereri din partea spitalelor, insa necesarul e mare, deci si nevoia de bani e stringenta.", se mai arata pe reteaua sociala.Potrivit sursei citate, acesta e primul robot de dezinfectie si sterilizare produs in Romania."Dotat cu tuburi fluorescente UV-C cu flux ridicat, robotul autonom poate distruge orice bacterie, virus sau agent patogen prin actiunea radiatiilor ultraviolet asupra ADN-ului si ARN-ului.Robotul poate evita obstacole fixe sau mobile si poate naviga orice suprafata complet autonom sau operat de la distanta, printr-o aplicatie. Poate acoperi 20min mai putin de 15 minute, cu o autonomie a bateriei de pana la 6 ore.Pentru a veni in sprijinul spitalelor care nu pot folosi robotul din motive logistice (de exemplu lipsa spatiului), Modulab a creat si MUV Lite, o varianta simplificata, care nu e autonoma. Poate fi lasata nesupravegheata intr-o camera alaturi de echipamente care au nevoie de sterilizare, sau poate fi manevrata si de un operator uman pe coridoare, cu luarea tuturor masurilor de protectie adecvate.Concret, varianta Lite consta intr-o platforma cu roti - pe aceasta fixandu-se module de tuburi UV-C, care distrug microorganisme patogene. Modulele cu tuburi se pot personaliza si pentru a fi fixate pe dispozitive deja existente in spital care au deja roti, precum suporturile de perfuzii", mai explica sursa citata.Campania de strangere de fonduri a fost lansata in parteneriat cu asociatia Daruieste Viata."Produsele vor ajunge in spitale prin intermediul asociatiei Daruieste Viata. Funky Citizens si Romanian United Fund - RUF ajuta cu strangerea de fonduri. Almalux contribuie cu livrarea dispozitivelor non-autonome (Lite) la un pret de productie. Porter Novelli sprijina cu servicii de PR", conform anuntului.Pana in acest moment s-au strans 18,432 de lei.A.D.