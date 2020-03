Firea anunta inca trei cazuri confirmate de coronavirus in Bucuresti. Inclusiv o angajata de la Primaria Capitalei

Ancheta la PMB, ADP Sector 4 si Spitalul Gerota

"Inca 3 persoane cu test pozitiv de coronavirus in Bucuresti! Fiul, nora si nepotul domnului de 60 de ani, declarat aseara bolnav de COVID 19", a transmis pe Facebook Gabriela Firea Ulterior, Grupul de Comunciare Strategica a informat la randul sau ca "sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19) un numar de 7 cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat din Bucuresti, 3 sunt cetateni care au calatorit in Israel, Germania si Marea Britanie".O ancheta epidemiologica se desfasoara la Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti, unde a fost internat initial cel de-al 17-lea caz de coronavirus din Romania, barbatul de 60 de ani.Barbatul din Bucuresti diagnosticat luni seara cu coronavirus a fost internat in 5 martie cu simptome diferite de cele ale pacientilor infectati, testul fiindu-i facut cateva zile mai tarziu, cand a dezvoltat o simptomatologie pulmonara foarte agresiva. El a fost transferat la Institutul "Matei Bals".Tot el a fost pe 4 martie la serviciu, la ADP Sector 4, unde acum este ancheta epidemiologica si s-a suspendat activitatea Nora barbatului este angajata a PMB, iar mai devreme Gabriela Firea a anuntat ca si in Primarie este ancheta epidemiologica."Vreau sa va zic ca inclusiv noi, la Primaria Capitalei, avem o colega care e nora bolnavului care a fost declarat aseara in aceasta situatie, ca fiind un pacient Covid-19. In acest moment, e internata cu sotul si fiul sau, la Spitalul Victor Babes.S-au realizat toate testele, toate analizele si asteptam in acest moment rezultatele. Am luat toate masurile care se impun. Toti colegii sai au intrat de astazi in izolare la domiciliu. Practic, nu au mai venit la serviciu.Fac parte, de asemenea, din aceasta ancheta epidemiologica si voi raspunde tuturor intrebarilor adresate de catre reprezentantii DSP, iar in ce priveste zona unde se afla directia in care lucreaza doamna in cauza s-a facut dezinfectie cu un aparat cu nebulizare, cu un dezinfectant de nivel foarte inalt", a anuntat edilul, mai devreme, marti.