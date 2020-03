Gabriela Firea cere masuri suplimentare pentru limitarea raspandirii coronavirusului, printre care inchiderea scolilor pana pe 21 aprilie

Ziare.

Miercuri, va fi convocata o sedinta de consiliu de indata, pentru alocarea a aproximativ un milion de euro, necesari achizitionarii de aparatura medicala, costume de protectie si alte materiale sanitare destinate spitalelor, serviciului de Ambulanta, DSP si IGSU.De miercuri, activitatea directiei de Relatii cu Publicul a Primariei Capitalei, audientele, activitatea comisiilor tehnice se suspenda timp de o saptamana, dar oamenii se pot adresa institutiei, in scris, sau prin e-mail la adresa relatiipublice@pmb.ro, iar pentru orice informatie sau sesizare, acestia au la dispozitie telverde 0800.800.868.Accesul vizitatorilor va fi limitat adica va fi permis doar in caz de urgenta.Masura e anuntata in contextul in care la Primaria Capitalei o angajata a fost astazi depistata cu COVID-19. In acest moment este internata impreuna cu sotul sau si fiul sau la Spitalul "Victor Babes".Firea cere Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta mai multe masuri:1. Anuntarea suspendarii cursurilor in scoli, precum si inchiderea creselor si a gradinitelor pana dupa vacanta de Paste (adica 21 aprilie) fiind cunoscut, inca de pe acum, ca nu vor fi deschise scolile, cadrele didactice si conducerile unitatilor de invatamant se vor mobiliza pentru predarea online sau video, in functie de posibilitatile tehnice.2. Pentru parintii sau/si rudele care vor sta acasa cu copiii, sa se ia masuri guvernamentale pentru sprijinirea angajatorilor la care acestia lucreaza, astfel incat sa permita acestor salariati sa lucreze, in mod legal, de acasa.3. Suspendarea evenimentelor publice, chiar daca nu intrunesc peste 1.000 de participanti.4. Limitarea accesului vizitatorilor in institutiile publice.