Germania a facut peste 332.000 de teste in ultima saptamana si are capacitate si mai mare

Ziare.

com

Asociatia ALM din care fac parte laboratoarele certificate din Germania a mai precizat ca in prezent nu ar fi probleme daca s-ar pune in practica politica de testare la nivel national, asa cum a fost ea definita de Institutul Robert Koch pentru boli infectioase, noteaza Reuters.In conditii ideale, adica dispunand de materiale si produse chimice suficiente pentru activitatea de testare, in Germania ar putea fi efectuate, teoretic, circa 100.000 de teste de coronavirus zilnic, mentioneaza acest grup comercial."Nu am primit o cerere pentru mai multe teste, in cadrul actualei politici de testare", a precizat un membru al conducerii ALM, Evangelos Kotsopoulos, adaugand insa ca nu este clar cat va putea fi sustinuta aprovizionarea cu kituri de testare si reactivi daca laboratoarele germane vor fi impinse pana la limita potentialului lor.Germania avea confirmate pana marti 104.199 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, din care 1.842 de decese, conform worldometers.info.Citeste si Cazurile noi de Covid-19 in Germania, in scadere pentru a treia zi. Elvetia a testat peste 150.000 de oameni