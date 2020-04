Germania: Aproape 6.200 de noi cazuri de coronavirus si 140 de morti in 24 de ore

Ziare.

com

Potrivit datelor actualizate joi, la ora locala 08:10 (06.10 GMT), landurile federale cele mai afectate continua sa fie Bavaria, Baden-Wurttemberg si Renania de Nord-Westfalia, cu 1.999, 1.252 si respectiv 1.076 de cazuri confirmate, relateaza EFE.Pe de alta parte, spitalul Helios Klinikum din Munchen, in Bavaria (sud) si clinica Ernst von Bergmann din Potsdam, in landul Brandenburg (nord), s-au vazut nevoite sa-si suspende activitatea normala din cauza numarului ridicat de persoane contagiate printre pacientii si angajatii lor. Astfel, niciunul dintre cele doua spitale, care se afla din punct de vedere tehnic in carantina, nu va mai primi pacienti si nici nu va face externari.Cancelarul german Angela Merkel a anuntat miercuri extinderea masurilor de distantare sociala pana dupa Paste cu scopul de a frana propagarea coronavirusului. Cu acest prilej, Merkel a reiterat faptul ca este prea devreme pentru o relaxare a masurilor si le-a cerut cetatenilor germani sa aiba rabdare.Potrivit EFE, cancelarul german si sefii guvernelor regionale urmeaza sa reanalizeze situatia la 19 aprilie.