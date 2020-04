Germania are peste 3.600 de noi cazuri de COVID-19

Ziare.

Astfel, bilantul total al contaminarilor a crescut la 137.439 de cazuri de la inceputul epidemiei, a anuntat, sambata, Institutul de boli infectioase Robert Koch (RKI), relateaza Reuters.Bilantul deceselor din cauza COVID-19 a crescut cu 242 de morti in 24 de ore, la 4.110, precizeaza RKI.Recent, cancelarul german Angela Merkel a spus ca e prea deveme pentru a relaxa restrictiile impuse in vederea limitarii epidemiei."Lupta impotriva coronavirusului este o 'sarcina herculeana' si este cu siguranta prea devreme pentru a relaxa masurile privind restrictiile in viata publica instituite cu scopul de a frana raspandirea acestui virus", a afirmat Merkel.