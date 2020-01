Germania confirma primul caz din Europa de transmitere de la om la om a virusului ucigas

Ziare.

com

Este vorba despre un barbat care a fost infectat de un coleg de munca, au anuntat autoritatile germane, potrivit The Guardian . Pacientul zero este o femeie din China care a fost intr-o delegatie saptamana trecuta in Germania, la firma de piese auto Webasto din Stockdorf, Bavaria.Ea a inceput sa se simta rau in timpul zborului de intoarcere in China, pe 23 ianuarie. Calatorise in regiunea Wuhan recent, pentru a-si vizita parintii.Cetateanul german infectat, care nu a calatorit in China, are 33 de ani. Luni, pe 27 ianuarie, analizele au aratat ca e infectat cu coronavirus si a fost internat in carantina. Medicii spun ca starea lui de sanatate este una buna.Compania Webasto a transmis un comunicat in care anunta ca "cel putin pentru urmatoarele doua saptamani" suspenda orice calatorii spre sau dinspre China.40 de oameni care au intrat in contact cu cei doi sunt tinuti sub observatie.Numarul oficial de cazuri de pacienti cu coronavirus este de peste 4.000 in China la acest moment si s-au inregistrat peste 100 de decese. In afara tarii sunt deja confirmate aproximativ 40 de cazuri. Tarile care au anuntat cazuri de imbolnaviri cu coronavirusul chinezesc sunt Thailanda - cinci cazuri, SUA - 5 cazuri, Australia - 5 cazuri, Malaezia - 4 cazuri, Singapore - 4 cazuri, Franta - 3 cazuri, Japonia - 3 cazuri, Taiwan - 3 cazuri, Coreea de Sud - 3 cazuri, Vietnam - 2 cazuri, Nepal - 1 caz.In Romania au existat mai multe suspiciuni, insa nu a fost confirmata prezenta virusului.