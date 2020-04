Germania da inapoi si in ce priveste urmarirea cetatenilor pentru a stopa raspandirea COVID-19

Ziare.

"Noi sustinem o arhitectura descentralizata, care va stoca contactele doar pe aparate. Este un lucru bun pentru incredere", a anuntat duminica, la postul public ARD ministrul Cancelariei Helge Braun.Numeroase tari - inclusiv Franta, prin programul "StopCovid" - incearca sa puna la punct aplicatii de urmarire digitala pentru a facilita ridicarea treptata a masurior de izolare in lupta impotriva pandemiei noului coronavirus In Europa, cea mai mare parte a tarilor a ales tehnologia Bluetooth pentru a informa persoanele care s-au aflat in contact cu un pacient cu Covid-19, insa problema este daca aceste date este necesar sa fie stocate pe un server centralizat sau direct pe dispozitive.Pana vineri, Guvernul german sustinea initiativa - lansata la inceputul lunii de catre un grup de 130 de cercetatori din opt tari - a unei platforme paneuropene intitulate Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), care sa permita conceperea unor aplicatii de urmarire ale caror date sa fie stocate pe un server centralizat.Sute de cercetatori au publicat luni o scrisoare deschisa in care denunta PEPP-PT, avertizand ca deschide calea, in opinia lor, unei urmariri de stat.Institutul german de cerecetare Fraunhofer HHI, membru PEPP-PT, a fost informat sambata ca nu mai face parte din programul german de dezvoltare a unei aplicatii."Altii vor putea sa foloseasca rezultatele pe care le-am obtinut pana acum, la construirea unei solutii descentralizate", i-a anuntat directorul institutului, Thomas Wiegand, pe colegii sai intr-un mesaj pe care Reuters scrie ca l-a putut consulta.Aceasta razgandire a autoritatilor federale germane ar urma sa permita Berlinului sa recurga la Decentralised Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T), dezvoltat de o echipa de cercetatori elvetieni si sustinut de Elvetia, Austria si Estonia - dar si de Apple si Google, care au anuntat la 10 aprilie ca lucreaza impreuna la propria solutie de urmarire digitala.