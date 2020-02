Germania e la inceputul unei epidemii de coronavirus. Multe cazuri nu pot fi corelate cu sursa din China

Ziare.

In vestul si sudul Germaniei au aparut cinci cazuri noi de coronavirus, care au adus numarul total al cazurilor la circa 20, ceea ce face sa para ca boala intra intr-o noua faza, a afirmat Spahn, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, cerand autoritatilor din domeniul sanatatii si angajatilor sa isi analizeze planurile pentru o pandemie."Lanturile de infectii nu mai pot fi urmarite in totalitate, iar asta este ceva nou. Un numar mare de oameni au fost in contact cu pacientii, iar acest lucru este o schimbare mare fata de cei 16 pacienti pe care i-am avut pana acum, pentru care lantul de infectare a putut fi urmarit pana in China", a spus Spahn, citat de Reuters.Ministrul a avertizat impotriva panicii inutile, aratand ca "nu orice fel de tuse este un caz de coronavirus". Spahn a adaugat ca Germania este bine echipata cu sectii izolate in spitale, daca va fi nevoie de locuri multe."Actionam rapid si ne adaptam reactiile la situatia actuala si, din nefericire, trebuie sa spun ca situatia s-a schimbat in ultimele ore", a spus ministrul.In Europa, Italia a ajuns in prima linie a epidemiei globale, cu aproape 400 de cazuri. Italieni sau persoane care au vizitat recent Italia au fost testate pozitiv in Algeria, Austria, Croatia Spania si Elvetia. Un italian care a calatorit in Romania a fost testat pozitiv dupa revenirea in Italia O a doua persoana suferind de coronavirus a murit in Franta , iar oficiali din sectorul sanatatii incearca sa afle modul in care profesorul de colegiu, care nu a vizitat nicio tara cu epidemie cunoscuta, a contractat virusul.Miercuri seara, un prim caz de coronavirus a fost confirmat si in Romania . Tanarul din Gorj a fost adus joi dimineata in Bucuresti , la Institutul Matei Bals.Noul coronavirus, care ar proveni de la animale salbatice comercializate ilegal intr-o piata din orasul chinez Wuhan, la sfarsitul anului trecut, a infectat peste 80.000 de oameni si a omorat mai mult de 2.700, majoritatea in China.