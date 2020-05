Germania se indoieste de explicatia SUA potrivit careia noul coronavirus ar proveni dintr-un laborator chinez

Ziare.

Intr-un raport confidential, serviciul de informatii german BND califica explicatiile drept o incercare a presedintelui american Donald Trump "de a deturna atentia de la propriile erori si de a redirectiona furia americanilor spre China", relateaza revista Der Spiegel pe pagina sa de internet, citand o nota destinata ministrului Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, arata AFP si Reuters.Donald Trump a sugerat pentru prima data o legatura intre virus si laboratorul din Wuhan la inceputul lunii mai, amenintand China cu "taxa vamale punitive", la fel ca in conflictul comercial in care au fost angrenate timp de mai multe luni primele doua puteri economice ale lumii. Liderul de la Casa Alba a spus ca are dovezi ca virusul ar proveni dintr-un laborator chinez, dar a refuzat sa detalieze.Duminica, seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dat asigurari ca SUA au "probe uriase" ca virusul provine dintr-un laborator din Wuhan, epicentrul pandemiei, adaugand totusi ca "nu avem o certitudine".Conform postului public de televiziune german NDR, serviciile de informatii germane au pus de asemenea sub semnul intrebarii existenta unui raport al Aliantei 'Five Eyes' intre agentiile de informatii anglo-saxone (SUA, Marea Britanie, Canada, Australia si Noua Zeelanda), evocat de presa australiana.Oficiali ai BND au explicat intr-o reuniune cu usile inchise cu deputati ca tarile "Five Eyes" le-au spus ca "nu au cunostinta de un astfel de document", afirma NDR.Televiziunea chineza a calificat luni acuzatiile la adresa Beijingului ca fiind "demente", iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a denuntat declaratiile ca fiind "speculatii", in lipsa de probe.Potrivit marii majoritati a cercetatorilor, coronavirusul a fost transmis omului de catre un animal. Oameni de stiinta chinezi au indicat o piata din Wuhan ca fiind la originea virusului, deoarece acolo s-ar fi vandut animale salbatice vii.In schimb, serviciile de informatii germane au criticat China pentru ca a pus presiune asupra OMS sa intarzie emiterea avertizarilor privind coronavirusul, adauga Der Spiegel."Conform opiniei BND, politica de informatii a Chinei a dus la pierderea a 4-6 saptamani in lupta impotriva virusului", mai scrie revista.Solicitat de AFP si Reuters sa comenteze informatiile, guvernul german nu a oferit inca o reactie.