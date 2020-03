Gheorghe Flutur a fost trecut "medic" la testarea pentru coronavirus. Reactia lui Orban si explicatia DSP

Ziare.

"Domnul Flutur este diagnosticat, s-a luat decizia sa fie testat ca si contact al mai multor persoane. Domnul Flutur este tratat ca orice pacient in spitalul din Suceava, orice alte speculatii pe acest subiect sunt cinice.A avut o conduita normala si este unul din cei mai buni presedinti de CJ care s-a preocupat de dotarea spitalelor", a declarat Orban, intrebat de ce a fost testat Gheorghe Flutur atat de repede, tinand cont ca pe lista se aflau, inaintea sa, mai multe persoane inclusiv cadre medicale.Intrebarea adresata premierului a venit dupa ce Antena3 a dezvaluit ca Gheorghe Flutur a fost trecut drept medic pe o lista pentru testarea coronavirus, iar sotia lui Vasile Rimbu, managerul suspendat al Spitalului Judetean Suceava, drept asistenta.Echipa de medici care s-a ocupat de testarea lui Gheorghe Flutur recunoaste, intr-o adresa remisa Antena3, ca pe fisa de recoltare presedintele CJ Suceava a fost trecut ca medic, dar spune ca "dintr-o eroare regretabila"."Dintr-o eroare regretabila, colega mea a bifat rubrica 'personal medico-sanitar' si de asemenea a completat gresit data recoltarii. Anterior recoltarii testului domnului Flutur au fost prelevate probe de la un medic. Colega mea nu il cunostea personal pe dl. Flutur si data fiind suprasolicitarea noastra din aceste zile a fost posibila aceasta greseala", se arata intr-o scrisoare trimisa de unul dintre medici, Catalina Zorescu, epidemiolog de la DSP Suceava.Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost testat pozitiv , la inceputul saptamanii, pentru coronavirus. El se afla in autoizolare, dupa ce in ultimele zile a participat la mai multe sedinte si actiuni."Nu ma simt rau deloc, chiar nu am niciun fel de simptome. M-am testat duminica seara, pentru ca noi am avut comandamente, actiuni si am fost destul de implicati in perioada asta, sigur, respectand izolarea", a relatat Gheorghe Flutur.Flutur a fost internat, marti seara, la Spitalul Judetean Suceava si sustine ca are incredere in medicii din acest spital.